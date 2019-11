La partita Foggia - Altamura e la speciale 'lotteria' per aiutare Pierpaolo Piras: in palio la maglia del capitano rossonero

Fioccano in tutta Italia le iniziative per aiutare Pierpaolo Piras, il 42enne cagliaritano (ma foggiano d’adozione, vive a San Paolo Civitate) affetto da una forma tumorale molto aggressiva, curabile soltanto all’estero. E per farlo, c’è bisogno di tutto il sostegno economico possibile che possa consentire alla sua famiglia di finanziare l’unica terapia possibile.

Per regalare a Pierpaolo la speranza di vivere. Per questo motivo domenica mattina in occasione di Foggia-Altamura, tutti i tifosi rossoneri (a partire dalle ore 13:30) troveranno all’esterno dello Stadio Pino Zaccheria, in prossimità degli accessi ai settori, alcuni giovani scout appartenenti al “Gruppo Scout AGESCI San Paolo Civitate” che proporranno dei biglietti per partecipare ad una speciale lotteria, il cui incasso sarà devoluto interamente alla famiglia Piras. Lotteria che consentirà al fortunato vincitore di ricevere in dono la maglia del capitano del Calcio Foggia 1920, Federico Gentile.

L’estrazione del biglietto vincente verrà effettuata a fine gara, nella sala conferenze “A. Fesce”; la maglia rossonera, invece, sarà poi ritirata dal vincitore nella settimana a seguire, presso gli uffici della società.