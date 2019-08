Calcio Foggia, ecco i numeri di maglia: il 9 a Iadaresta, Cittadino si prende il 10. Maglia numero 8 per capitan Gentile

Anche la serie D ha ceduto al fascino dei numeri di maglia personalizzati. Una novità già in essere dalla scorsa stagione. Il Calcio Foggia, in vista dell'esordio di domani a Fasano, ha ufficializzato i numeri di maglia che i calciatori indosseranno per la stagione 2019/20. A differenza dei campionati professionistici, le maglie non potranno esibire anche il cognome dei calciatori, ma soltanto il numero. Andando nel dettaglio, a bomber Iadaresta va la maglia numero 9, mentre Cittadino si prende la 10. Capitan Gentile sceglie il numero 8. Spunta anche il 32 dell'ultimo arrivato Staiano, classe 2001 proveniente dal Bari.

Ecco tutti i numeri

1 - Fumagalli (portiere)

2 - Loschiavo

4 - Gemmi

5 - Anelli

6 - Maccarrone

7 - Notaristefano

8 - Gentile

9 - Iadaresta

10 - Cittadino

11 - Russo

12 - Di Stasio (portiere)

13 - Viscomi

17 - Salvi

18 - Kadi

23 - Salatino

29 - Campagna

30 - Di Salvo

31 - Salines

32 - Staiano

35 - Di Masi

38 - Di Jenno

65 - Buono

66 - Cadili

72 - Cannas