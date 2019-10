Un altro under per mister Corda: arriva l'attaccante Gibilterra

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver provveduto al tesseramento del calciatore Gabriele Gibilterra.

Attaccante classe 2000, cresciuto nel vivaio del Genoa, il giovane siciliano lo scorso anno ha vestito la maglia dell’Albissola in Serie C e va ad arricchire il pacchetto di under a disposizione di mister Corda.