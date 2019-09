Dopo il colpo di domenica, Viscomi rassicura tutti: "Sto molto meglio"

"Un bello spavento" e niente più. Per fortuna. Francesco Viscomi ora sta molto meglio: ad annunciarlo è lo stesso difensore del Foggia, protagonista di uno scontro di gioco durante la sfida con il Gravina, che lo ha costretto all'uscita forzata e al ricovero in ospedale, dove è stato sottoposto ad una TAC (esito negativo) e a tutti gli accertamenti del caso.

Viscomi ha fornito aggiornamenti sul suo stato di salute con un post su Instagram: "Ci siamo presi tutti un bello spavento ma ci tenevo a dire a tutti che sto molto meglio. Sono una persona positiva e vedo il bicchiere sempre mezzo pieno, poteva andar molto peggio.

Ringrazio tutte le persone gli amici e i tifosi che mi hanno scritto per sapere le mie condizioni dopo lo scontro e allo stesso tempo ringrazio l’infinità di persone che si è ricordata di me facendomi gli auguri! Non vedo già l’ora di uscire da qua per tornare al lavoro".