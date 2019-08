Campagna abbonamenti, prelazione chiusa a 2mila tessere. Felleca. "Non abbiamo parole, grazie Foggia"

Chiude alla grande la prima fase della campagna abbonamenti del Foggia. La settimana riservata ai vecchi abbonati si è chiusa ieri e i numeri sono piuttosto incoraggianti: ben 2mila le tessere sottoscritte. Numeri che regalano fiducia e caricano ancor di più la società rossonera, responsabilizzata da questa dimostrazione di amore incondizionato.

“Non abbiam parole - ha dichiarato il presidente Roberto Felleca - per ringraziare tutta la gente che in questi giorni, sotto il sole e a scatola chiusa, ha dimostrato fiducia e amore perché ci danno la forza, a noi ed alla squadra, per migliorarci sempre. Grazie Foggia".