Nuovo acquisto per il Calcio Foggia: il difensore italo-svizzero Samuel Delli Carri è rossonero

Nuovo acquisto per il Calcio Foggia 1920. La società annuncia di aver tesserato il calciatore Samuel Delli Carri.

Il 22enne difensore italo-svizzero, cresciuto nel settore giovanile del Genoa CFC (col quale ha disputato il campionato Primavera) ed ex nazionale U20 della Svizzera, ha vestito le maglie del Carpi F.C. 1909, del F.C. Chiasso e dell'FC Schaffhausen, club dal quale si è svincolato.



"Sono onorato di vestire la maglia del Foggia e darò il massimo, come sempre, per aiutare la società ed i miei nuovi compagni a raggiungere gli obiettivi stabiliti", le prime parole di Delli Carri. "Questa è una società gloriosa, ho anche dei parenti qui in città. Ho molta fiducia nel progetto illustratomi, il club mi ha messo nelle migliori condizioni per poter lavorare e darò l'anima in campo per ripagare i loro sacrifici".