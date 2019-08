Ultim'ora Calcio Foggia: c'è la firma di Ermanno Fumagalli. Il portiere è già a disposizione di mister Macini

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito il diritto alla prestazioni sportive di Ermanno Fumagalli. L’esperto e grintoso portiere classe 1982, quasi 600 presenze in Serie C collezionate con diverse maglie, è già a disposizione di mister Mancini.

Allo stesso tempo, il club rossonero rende noto che, in data odierna, è stata effettuata la risoluzione consensuale del contratto con Mattia Gallon.

La società ringrazia il calciatore per l’impegno mostrato ed il lavoro profuso in questi giorni, augurandogli le migliori fortune professionali.