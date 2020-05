Stop alla serie D, il Foggia rimborsa gli abbonati: arrivano i voucher per le gare allo 'Zac' non disputate

A partire dalla prossima settimana saranno rese note le modalità per ricevere i voucher relativi alle gare contro Fidelis Andria e Francavilla, non disputate per l'emergenza Coronavirus. Il rimborso non include la sfida con il Bitonto del 6 aprile, in quanto era prevista la giornata pro Foggia