Follieri a Foggia, Landella resta diffidente e chiede garanzie. Felleca fiducioso: "Non saremmo qui senza un progetto serio"

La trattativa con i Follieri va avanti, malgrado la diffidenza per nulla celata dal sindaco Landella all'inizio del vertice con l'imprenditore foggiano, con il presidente Felleca e l'ad Pelusi e rimasta in vita anche nel post. Diffidenza, ma non pregiudizio, che svanirà solo allorquando arriveranno quelle garanzie economiche che certificheranno la fattibilità di un progetto fin qui ambizioso sì, ma solo sulla carta. "La credibilità si vede attraverso le somme che si versano", ha rimarcato il primo cittadino. Ma il presidente Felleca resta fiducioso. Al sindaco è giunta la garanzia che la cifra di 1,3 milioni (per l'acquisizione delle quote di Felleca e Pelusi) verrà versata su un conto dedicato, presso un notaio di Foggia, entro e non oltre il 19 luglio, ovvero un giorno prima della scadenza del diritto di prelazione dell'altra socia Maria Assunta Pintus. Tuttavia, la porta a eventuali altri acquirenti resta aperta, purché anche loro rispondano alle richieste di garanzie formulate dal sindaco.