Gli Esordienti del Foggia regalano soddisfazioni: i piccoli rossoneri trionfano nella Salvemini Cup

Il torneo ha visto la partecipazione di 12 squadre, divise in quattro gironi da tre. La giovane formazione rossonera ha superato in semifinale il Manfredonia, per poi battere 1-0 il Barletta in finale