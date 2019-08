È subito derby per il Foggia di Felleca: sarà il Brindisi l'avversario del preliminare di Coppa Italia

Subito derby per il nuovo Foggia di Felleca. Previsto per domenica 18 agosto alle ore 16.00 al Fanuzzi di Brindisi l'esordio dei rossoneri. Poco fa la Lega nazionale Dilettanti ha diramato gli accoppiamenti per il turno preliminare della Coppa Italia 2019/2020 di Serie D



Per quanto riguarda il campionato, i gironi saranno ufficializzati nei prossimi giorni, una volta definito l'organico delle squadre partecipanti alla Serie D 2019/2020.