Il Foggia calcio rilancia la campagna abbonamenti: "Sette domeniche per amarsi ancora"

Continuare a stupire. E’ questa la mission della società rossonera, che per il girone di ritorno “raddoppia” rilanciando la campagna abbonamenti, in vista del durissimo girone di ritorno del campionato di Serie D. Un rush finale ad alta intensità, che vedrà i rossoneri di Ninni Corda combattere sul campo fino all’ultimo respiro.



L’abbonamento Smart potrà essere sottoscritto presso il Foggia Store di Via Zara (c/o Mercati di Città – La Prima), ed online, sul sito vivaticket.com fino a Domenica 5 Gennaio 2020 (Chi sottoscriverà l’abbonamento online, potrà ritirare la tessera presso il Foggia Store).

La tessera sarà valida per le prossime sette gare interne del girone di ritorno dei satanelli ma esclude la giornata “Pro Foggia”.

Sette domeniche per stare insieme, per riempire lo Zaccheria e supportare i nostri ragazzi. Sette gare da vivere tutte d’un fiato, per spingere il Foggia a conquistare la Serie C e tornare nel calcio professionistico. Sette giornate per amarsi ancora!

Il “mini” abbonamento potrà essere acquistato online sul sito www.vivaticket.com e presso lo store ufficiale dei rossoneri in via Zara c/o Mercati di Città dal Lunedì al Sabato ore 10:00-13:00 / 17:00-20:00.

Questo il riepilogo completo dei costi per ogni settore, comprensivi di riduzioni: € 59,99 (ridotto € 39,99) per le curve; € 79,99 (ridotto € 59,99) per la tribuna est; 89,99 (ridotto € 69,99) per la tribuna Ovest Inferiore Laterale; € 119,99 (ridotto € 89,99) per la Tribuna Ovest Centrale Inferiore; € 129,99 (ridotto € 99,99) per la Tribuna Ovest Laterale Superiore; € 199,99 (ridotto € 149,99) per la Tribuna Ovest Centrale Superiore; € 349,99 (ridotto € 249,99) per la Tribuna Centralissima.