Coppa Italia Serie D, Brindisi-Foggia: 200 tagliandi disponibili per il settore ospiti

Il Brindisi Football Club comunica di aver messo 200 tagliandi (numero limitato per motivi di ordine pubblico) del Settore Ospiti a disposizione della tifoseria rossonera, validi per il match di Coppa Italia di D del 21 agosto (ore 20:00) in programma al “Fanuzzi”.

I biglietti per il settore ospiti della Curva Nord avranno il costo di 6 euro più i diritti di prevendita.

I biglietti nominativi potranno essere acquistati presso l’unico punto vendita autorizzato su Foggia (Bar Doc - Viale Kennedy) fino alle ore 19:00 di martedì 20 agosto.

È stata inoltre vietata la vendita online.