Il Foggia sfiora il colpaccio con Iadaresta, D'Ancora lo riprende: al 'Fanuzzi' finisce 1-1

Un Foggia rabberciato - e sotto molti punti di vista inedito - pareggia 1-1 al 'Fanuzzi' di Brindisi, sfiorando il bis della vittoria giunta a fine agosto in Coppa Italia. Si tratta in ogni caso di un buon risultato per la squadra di Corda, al netto della prestazione e di una manovra apparsa anche oggi piuttosto farraginosa. Non che gli avversari abbiano prodotto un calcio d'essai: la qualità non è stata di casa quest'oggi, ma tant'è.

Ancora Iadaresta, già castigatore in Coppa Italia, ha "rischiato" di consegnare ai rossoneri l'ennesima vittoria di misura. Stavolta la fortuna ha strizzato l'occhio agli avversari, come in occasione del gol di D'Ancora, bravo sì a pescare l'angolino con una bella conclusione, ma fortunato nel trovarsi il pallone grazie a un casuale rimpallo sugli sviluppi di un piazzato.

Con questo pareggio il Foggia cede la prima piazza al Fasano, che tra le mura amiche ha travolto il Francavilla 3-0, ma resta nei piani alti, a una sola lunghezza dalla capolista.