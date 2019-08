Il Foggia sbanca Brindisi: all'ultimo respiro e in dieci ci pensa bomber Iadaresta

Ci ha pensato Pasquale Iadaresta, al suo primo gol in maglia rossonera, alla prima in assoluto del Calcio Foggia 1920, a risolvere il match del Fanuzzi di Brindisi davanti a centinaia di sostenitori rossoneri. Il gol è arrivato al 96esimo grazie a un colpo di testa del centravanti sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La compagine rossonera era rimasta in dieci a pochi minuti dal termine per l'espulsione di Anelli. Comincia bene l'avventura di mister Mancini sulla panchina dei satanelli.