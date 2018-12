Sfugge il titolo Europeo, il "100% foggiano" Scarpa perde con Hugues e pensa al ritiro: “Devo riflettere”

Serata da dimenticare per Andrea Scarpa, il pugile residente a Torino, ma “100% foggiano” come ci tiene a ricordare nella maglia che sfoggia prima di ogni incontro. La sfida valida per il vacante titolo europeo dei superleggeri, è andata all’avversario, l’inglese Joe Hughes.

Il britannico si è imposto ai punti, ma dopo un confronto nel quale in rare occasioni Scarpa è riuscito a impensierirlo. Al termine dell’incontro, ai microfoni di Dazn, l’atleta italiano non ha accampato scuse, né nascosto la delusione, lasciando intuire la possibilità di un ritiro: “Da due anni non riesco a impormi a certi livelli. Malgrado Hugues fosse alla mia portata non ce l’ho fatta. Devo fermarmi per riflettere e capire se proseguire o lasciare il ricordo di quanto di buono ho fatto in passato”.