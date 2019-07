Boxe, Scarpa fallisce l'assalto al titolo europeo: il pugile foggiano battuto dallo spagnolo Martin

Sfuma ancora il sogno di Andrea Scarpa di vincere il titolo europeo. Il pugile 100% foggiano ha perso la sfida contro lo spagnolo Sandor Martin.

Una sconfitta giunta all'inizio del nono round per abbandono, in un match che ha visto lo spagnolo prevalere nettamente. "Col mio angolo prendiamo questa amara decisione, dato che non vedevo più", è stato il commento di Scarpa su Fb con a corredo una foto del suo volto tumefatto e piuttosto provato dai colpi ricevuti dallo spagnolo.