Boom iscrizioni per la stagione 2018/19 alla Asd Gioventù calcio San Severo

BOOM iscrizioni per la stagione 2018/19 alla ASD GIOVENTU’ CALCIO SAN SEVERO. Già superata abbondantemente la quota degli iscritti dello scorso anno (130)!!! La società Giallo Rossa adesso si avvia all’inizio dei campionati che cominceranno il prossimo 4 Novembre sia del settore giovanile che della Prima Squadra. Eh si da questa stagione la ASD GIOVENTU’ CALCIO SAN SEVERO ha una PRIMA SQUADRA… e parteciperà al campionato di terza categoria sotto la guida del Mister Giovanni Ferrara e non solo, anche la femminile parteciperà al campionato provinciale sotto la guida di Ilaria Maratea.

Ecco lo staff Tecnico per categoria: VI RICORDIAMO GLI APPUNTAMENTI AGLI ALLENAMENTI: - Categoria PRIMI CALCI (2011-2012-2013) Istruttori: CARMINE CIAMPA - RAFFAELE CLEMA - Categoria PULCINI (2010) Istruttore: CIRO GIANGUALANO - Categoria PULCINI (2009) Istruttore: LUIGI CASCAVILLA - Categoria PULCINI (2008) Istruttori: MIMMO MESSINESE - Categoria ESORDIENTI (2006-2007) Istruttore: LUIGI CASCAVILLA – VINCENZO DE LALLO - Categoria GIOVANISSIMI (2004-2005) Istruttori: MIMMO MESSINESE - CIRO GIANGUALANO - Categoria ALLIEVI (2002-2003) Istruttori: GIANLUCA CASSONE – RAFFAELE CLEMA - Categoria FEMMINILE (2002-2009) Istruttori: ILARIA MARATEA Preparatore dei portieri: MARCO CASANO VI RICORDIAMO LE QUOTE DI ISCRIZIONE: - CATEGORIE PRIMI CALCI, PULCINI ED ESORDIENTI €240,00+€30,00 (iscrizione) TUTTO L’ANNO COMPRESO KIT DI ALLENAMENTO (possibilità di pagamento rateizzato); - CATEGORIE GIOVANISSIMI, ALLIEVI E FEMMINILE €120,00+€30,00 (iscrizione) TUTTO L’ANNO COMPRESO KIT DI ALLENAMENTO (possibilità di pagamento rateizzato); ISCRIZIONI Il responsabile delle Iscrizioni, Rinaldo Consoletti 389 0017756, ed il Presidente Luigi Messinese 328 1177702, assieme a tecnici e istruttori qualificati vi aspettano in un ambiente sano e divertente per vivere una stagione di crescita umana e sportiva tutti insieme. Per informazioni si può scrivere una mail a: gioventucalciosansevero@gmail.com o alla pagina Facebook: Scuola Calcio Gioventu Calcio San Severo sede: via mercurio n.5 di fronte bar regina (porta san marco) SEDE Per tutti gli iscritti, inoltre, ce la possibilità di partecipare a tutti gli eventi della sede, aperta tutti i giorni dalle ore 17.30 alle 20.30!!! Da quest’anno offriamo servizio DOPOSCUOLA, laureati svolgono lezioni in tutte le materie (anche Inglese, francese, latino e greco),per elementari e medie a prezzi modici. Garantita serietà ed esperienza. SPONSOR UFFICIALE SCUOLA CALCIO: ECOPOL CENTRO INFISSI SPONSOR PRIMA SQUADRA: PEGASO MULTISERVICE CENTROCER SRL EDIL CEM INFANTE Fonte: ASD GIOVENTU’ CALCIO SAN SEVERO