In dieci, il Foggia strappa un punto alla capolista: a Bitonto finisce 0-0

Poche emozioni al “Città degli Ulivi”, ma lo 0-0 tra Bitonto e Foggia dice molto. Conferma la solidità difensiva dei padroni di casa (solo 4 gol subiti in campionato), ma esalta anche lo spirito indomito dei rossoneri, che ancora una volta hanno dovuto gestire una inferiorità numerica e lo hanno fatto con grande personalità in casa della capolista, senza mai soffrire più di tanto.

Un punto d’oro, insomma, che consente a entrambe le compagini di allungare su Sorrento e Taranto (sconfitto a Fasano che ora è in terza posizione). Alla squadra di Taurino (espulso per proteste dopo il triplice fischio, insieme al centrocampista Biason, ndr) non è bastata l’abbondante mezz’ora giocata in superiorità numerica per l’espulsione di Salvi. Bravo Corda a effettuare i cambi giusti, consentendo alla squadra di non perdere gli equilibri e le distanze. Per Fumagalli poche preoccupazioni e un pomeriggio piuttosto tranquillo.