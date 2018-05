Torremaggiore: al via la diciannovesima edizione di 'Bimbimbici'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Si terrà domenica 27 maggio la diciannovesima edizione della manifestazione nazionale “Bimbimbici”, promossa dalla Federazione Italiana Amici della Bicicletta, con l’obiettivo di stimolare i più piccoli alla salubre fruizione dell’ambiente e degli spazi urbani. Anche quest’anno il Comune di Torremaggiore, con l’assessorato allo Sport, partecipa all’iniziativa invitando la cittadinanza tutta, e in particolar modo bambini e ragazzi, ad una pedalata ecologica per le vie cittadine. “Promuovere la mobilità sostenibile in tutte le sue sfaccettature, specialmente partendo dalle giovani generazioni che rappresentano i cittadini di domani, è dovere precipuo di ogni amministratore che abbia a cuore la propria Comunità”, commenta il Sindaco di Torremaggiore, Pasquale Monteleone. “Poterlo fare in luoghi che sono a misura d’uomo come la nostra città, rende il tutto ancor più affascinante poiché ci permette di riconciliarci con l’ambiente e di poter meglio apprezzare i tanti luoghi di cui magari non riusciamo a godere nel quotidiano”, evidenzia l’assessore allo Sport, Gianluca Di Ianni. La giornata avrà inizio alle ore 9:00 con il raduno in Piazza Palma e Piacquaddio. La partenza è prevista per le ore 9:30.