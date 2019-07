Basket: al torneo Marevivo l’Under 13 della Virtus Foggia centra il terzo posto

In una splendida serata, con una grande cornice di pubblico si è chiusa la dodicesima edizione di Marevivo, il torneo under 13 di basket, svoltosi a Giulianova.

Ben venti le compagini che hanno partecipato da tutta Italia: Willie Rieti, Marlu Bari, Virtus Foggia, Portici Bianco, Sisport Torino, Basket Fasano, San Severo, Campli 1957, Pallacanestro Urbania, La Foresta Rieti, Olimpia Gioia del Colle, Torre Annunziata, Portici Napoli, Tasp Teramo, Bears Vicenza, Castelraimondo, Basket Insieme Giulianova, Marcianise Caserta, Airola Benevento, Tebessa Algeria.

Ad aggiudicarsi il trofeo è stata Willie Basket Rieti, che in finale ha superato Marlu Bari. Ottima figura anche per la Virtus Foggia: il roster guidato da coach Fabio Ferraretti ha ottenuto un posto sul podio superando nella finalina per il terzo posto Portici Bianco.

Una grande soddisfazione per tutto il team composto da Marco Pio Delli Carri, Vadym Dudik, Pietro Basta, Michael Cavallone, Marco Pazienza, Davide Nido, Angelo Nido, Simone Campaniello, Simone Gaita, Federico Nardella, Giovanni de Lillo, Samuele Mangione e Claudio Lo Russo.