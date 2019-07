San Severo esulta per la Cestistica, il basket locale torna in A2: "E' tutto vero"

La Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo approda in A2. Lo comunica la società del presidente Amerigo Ciavarella.

"Dopo un mese di incertezza, comunque speso a programmare e preparare per farsi trovare pronti, oggi abbiamo la certezza che la Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo giocherà nella seconda categoria della pallacanestro nazionale. Festeggiare tagliando la retina, sulle note di "we are the champions" avrebbe risparmiato questo 'Purgatorio', ma ora esalta la soddisfazione di aver centrato il traguardo tanto voluto, grazie anche a quello che esula dal campo e che rende solida la nostra società: serietà, coesione e determinazione. Abbiamo raggiunto la meta agognata, su cui abbiamo profuso risorse di ogni tipo in questi 5 anni!"

Scrive la società giallonera: "Non dimentichiamo che siamo arrivati alle Final Four stravincendo il campionato e dominando i playoff. Abbiamo una tifoseria tale che Montecatini sembrava una succursale del PalaCastellana. Ed allora dobbiamo festeggiare tutti, perché la A2 l'abbiamo meritata tutti! L'ha vinta il Presidente Amerigo Ciavarella primo a crederci e a sostenere, con convinzione, questo progetto; l'ha vinta la società sempre unanime nelle decisioni e compatta nella gestione; l'ha vinta lo staff organizzativo e strutturato, sempre attento anche nei dettagli; l'ha vinta la squadra condotta in questi due anni da Giorgio Salvemini che ha sempre lavorato con professionisti ineccepibili. Ma l'ha vinta soprattutto l'intera città che gridava "forse... chissà... succederà...": finalmente è successo! È tutto vero: siamo in A2 e lo spumante è più ghiacciato!