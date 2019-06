Il basket fa sognare San Severo: vittoria al cardioplama nella finale playoff, ora i 'neri' sono a un passo dalla A2

Scenario magico, pubblico delle grandi occasioni e una vittoria al cardiopalma contro la Citysightseeing Palestrina, in un clima rovente in campo e anche sugli spalti, dove non sono mancati attimi di tensione nell'angolo occupato dai supporter ospiti.

La Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo è a un passo dalla A2. Dopo il successo nella finale playoff di serie B in gara cinque, davanti ai propri tifosi, i neri di coach Salvemini parteciperanno alla Final Four di Montecatini. Tre delle quattro finaliste approderanno in A2.

Il 15 giugno alle 20.45 la compagine dell'Alto Tavoliere ha l'occasione per staccare il pass promozione contro la Agribertocchi Orzinuovi. L'altra seminale si disputerà tra la Super Flavor Milano e l'Unibasket Amatori Pescara. Le vincenti approderanno direttamente in A2. Le due semifinaliste perdenti si giocheranno l'ultimo posto disponibile domenica 16 giugno alle 18.