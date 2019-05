Risveglio Fovea: prima gioia in serie B, San Lazzaro sconfitto nettamente

Interrogativo d’obbligo. Comincia ora un nuovo campionato per la Fovea Embers? Arriva la prima vittoria, doppia, nel campionato di Serie B per i foggiani di manager Salvatore Strippoli contro il San Lazzaro. Nulla ha potuto l’altra neopromossa, al pari dei foggiani, di fronte alla determinazione dei padroni di casa.

GARA1 – Inizio con Araujo sul monte, D’Agnelli a ricevere, Iacovelli, Massaro, Colon Ventura e Coluccino agli interni, Panico, Carbone e Bizzoco sugli esterni. Partita che va immediatamente dalla parte dei foggiani con un 4-0 alla fine della terza ripresa. Da segnalare che il lanciatore avversario, finora, non aveva subito alcun punto. Cambio di lanciatore alla sesta ripresa con Araujo sostituito da Sammartino e con il risultato già in cascina, anche grazie ad un fuoricampo (a basi piene) di Iacovelli. Partita terminata alla settima ripresa per manifesta superiorità sul punteggio di 16-6

GARA2 – Nel secondo match, Carbone sale sul monte, Coluccino ricevitore, agli interni Iacovelli, Sammartino, Colon Ventura e Massaro, mentre sugli esterni si posizionano Araujo, Bizzoco e D’Agnelli. Inizio non ottimo di Carbone sul monte, ma i foggiani resistono e alla terza ripresa mettono a referto 6 punti, portando il parziale a favore sull’8-2. A quel punto la pioggia, protagonista troppo spesso in questo inizio di stagione foggiano, non permette il regolare svolgimento della gara, con due interruzioni e ripartenze. Cala l’attenzione dei padroni di casa e gli ospiti approfittano per arrivare sotto fino all’8-7. Strippoli rimpiazza Carbone sul monte e, grazie anche ad una serie ottima di cambi, la Fovea Embers vince 9-8.

Grandissimo carattere di tutta la squadra, che partecipa in maniera unitaria alla vittoria, anche con il contributo di chi è entrato in campo per una semplice azione. Dopo 4 sconfitte di fila, pare che la rotta sia cambiata. Comincia un nuovo campionato per la Fovea Embers?

La settimana prossima trasferta ad Ancona, contro il Fano.