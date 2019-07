Baseball: i ragazzi dell'Embers fanno pari e patta con Fano

SERIE B – GARA 1 – Finisce al settimo inning la prima sfida della 12esima giornata di Serie B. Il risultato è nettamente a favore di Fano, che si impone 0-13 dopo una gara a senso unico e chiusa già al terzo gioco (0-11). Neanche un tentativo di riscossa nel finale e gara chiusa anticipatamente.

GARA 2 – La riscossa, però, arriva nel pomeriggio, quando Iacovelli e compagni si “prendono” Gara2 con un punteggio basso e con nessun punto subito. Segno di un’ottima gara difensiva, affiancata da una buona prestazione a livello offensivo. Gara sempre molto equilibrata con un punto foggiano al quarto inning, poi l’allungo dal settimo gioco con altri 3 punti e la chiusura con il definitivo 4-0.

SERIE C – Doppia Sfida anche per i ragazzi dell’under 18, impegnata nel campionato di Serie C. A Matino i foggiani perdono entrambi i match, 14-0 nel recupero della seconda giornata e 11-2 nella disputa della seconda sfida. C’è grande soddisfazione in seno alla società di Gianni Vitrani per il percorso di crescita dei ragazzi, tutti under 17, che si stanno cimentando in un campionato di categoria, invece di giocare con i pari età. “I tempi di maturazione sono lunghi – afferma Alfredo Strippoli – ma i passi avanti sono notevoli”.