Fovea Embers: pari e patta a Potenza Picena

Una vittoria a Potenza Picena, su due incontri, che fa il paio con quella ottenuta la settimana scorsa a Porto Sant’Elpidio, per una doppia trasferta che lascia un bilancio positivo prima del ritorno a casa.

SERIE B GARA 1 – Punteggi alti in entrambe le gare, con il primo incrocio che vede Foggia soccombere 16-12 dopo una gara tiratissima, con Iacovelli e compagni sempre avanti. Un calo nelle battute finali ha poi permesso a Potenza Picena di riprendere in mano il match e condurlo dalla propria parte. Il tutto tra il settimo e l’ottavo inning; con la Fovea avanti 8-9, arrivano 8 punti dei padroni di casa (2 al settimo e 6 all’ottavo) contraccambiati da 3 soli punti dei foggiani. Una sconfitta che brucia, perché maturata nel finale.

SERIE B GARA 2 – La ripresa non si fa attendere e arriva nella seconda gara. Anche in questo caso, però, si è rischiata una rimonta subita. Avanti immediatamente i padroni di casa 8-4 al primo gioco, la gara è rimasta in equilibrio fino al 5° inning, con il punteggio fermo sul 12-9 per i marchigiani. Un doppio parziale a favore per gli “Embers”, 8-0 al sesto gioco e 2-0 a quello successivo manda i foggiani in orbita, ma l’insidia è sempre dietro l’angolo, per cui 6 punti dei padroni di casa nell’ottavo inning riportano Potenza Picena sul 18-19. Un punto foggiano nell’ultimo attacco e una difesa impeccabile marcano la vittoria foggiana all’ultima tornata. Punteggio finale 18-20. In classifica Fovea sempre sesta alle spalle di Potenza Picena e a pari merito con Cupramontana.

SERIE C – Perdono nettamente, 9-23, i ragazzi della seconda squadra foggiana contro Chieti, nella decima giornata del campionato di Serie C.