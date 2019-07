Anche a Cupramontana la Fovea Embers pareggia

Dopo il pari e patta di Potenza Picena, arriva ancora un pareggio in trasferta per la Fovea Embers. Sono 3 consecutivi, se si aggiunge quello casalingo contro Fano della settimana scorsa. I foggiani vincono Gara2 dopo un vero e proprio “suicidio sportivo” nel primo incontro.

SERIE B - GARA 1 – Hara-Kiri Fovea nel primo incontro. Nel primo inning attacco super dei foggiani che vanno avanti 0-7 e subiscono subito i primi due punti dei marchigiani per il tentativo di rimonta. Ancora 2 punti al terzo gioco per Cupramontana e un altro al quarto, prima del pareggio e sorpasso, che arrivano al settimo inning. I ragazzi di Salvatore Strippoli non riescono a reagire e chiudono sotto 10-7.

SERIE B GARA 2 – Va meglio nel secondo incrocio di mazze. Subito 0-1, poi pareggio marchigiano nel secondo inning e primo allungo della gara al terzo gioco; 1-4 Foggia. Quattro game in fotocopia (tutti con parziale 1-0 per Cupra) riportano il terrore della rimonta nella squadra foggiana che, però, questa volta reagisce. Sul 5-4 in favore dei padroni di casa, gli Embers intavolano 5 punti in copia, nell’ottavo game, resistendo agli ultimi due attacchi avversari. Il secondo incontro rende giustizia ai foggiani che vincono 6-9.

In classifica la Fovea Embers è terzultima, con le ultime due che vanno ai playout. Manca una sola giornata al termine, la prossima del 27 e 28 luglio, ma tutte le squadre hanno da recuperare almeno una gara, per cui bisognerà attendere anche i recuperi per stilare la classifica definitiva. Foggia, dopo Rimini nell’ultimo turno, dovrà recuperare le gare con Porto Sant’Elpidio (in casa) e Riccione (in trasferta). Attualmente i foggiani sarebbero salvi, ma c’è da attendere ancora queste ultime gare per poter avere la classifica definitiva.