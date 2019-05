Che regalo per i bambini della Comunità 'Don Tonino Bello'! Tifare il Foggia sugli spalti dello 'Zac'

I piccoli della Comunità 'Don Tonino Bello' di San Nicandro Garganico "in trasferta" allo stadio Zaccheria per seguire i loro beniamini in rossonero.

Lo scorso 6 maggio, infatti, alcuni tra bambini ed adolescenti, ospiti della comunità per minori 'Don Tonino Bello', si sono recati allo stadio Pino Zaccheria ospiti del Foggia Calcio, accompagnati da operatori ed operatrici della stessa struttura e da Patrizia Lusi, presidentessa della ASP Zaccagnino, per assistere alla partita Foggia - Perugia.

“E’ importante, per noi, che i minori ospiti della comunità vivano esperienze nuove che non avrebbero la possibilità di esperire all’interno del loro contesto familiare. E' stato un piacere vedere loro così entusiasti” , ha commentato la presidentessa Patrizia Lusi. "Un ringraziamento particolare va al Foggia Calcio che ha permesso e sponsorizzato tale attività e al contempo ha reso possibile la realizzazione di un sogno dei minori".