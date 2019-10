Audace Cerignola, Potenza può sorridere: Rodriguez e Sansone sono ufficialmente tesserati

Malgrado il momento delicato che sta vivendo la squadra, in casa Audace ci sono buoni motivi per guardare al futuro con ottimismo.

A partire dall'impegno di domenica prossima contro il Sorrento, la formazione di mister Potenza avrà due elementi in più sui quali fare affidamento, gli attaccanti Reider Rodriguez Samon e Gianluca Sansone.

Per il primo (30 gol nelle ultime due stagioni con il Seravezza in serie D, ndr) sono, finalmente, trascorsi i 30 giorni dall'ultima gara disputata da professionista (con la Reggio Audace in serie C, ndr) come da regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Per l'ex Bologna, Sampdoria, Sassuolo e Novara, invece, si attendeva il transfer internazionale dal Neftci Baku, formazione azera per la quale è stato tesserato fino a poche settimane fa.