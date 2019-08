Altra tegola per l'Audace Cerignola, il Tar accoglie il ricorso della Figc. Metta: "Schifato, ma non mollo"

Altro colpo di scena nella vertenza Audace Cerignola. Dopo la nuova ammissione in Serie C dei pugliesi (decisa dal Collegio di Garanzia), il TAR ha accolto in via cautelare il ricorso della FIGC, rinviando al 9 settembre la trattazione collegiale in Camera di Consiglio. Così ha deciso la sezione prima ter del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, che ha accolto la domanda cautelare monocratica presentata dalla Federcalcio e disposto la sospensione degli effetti del provvedimento del Collegio di Garanzia dello Sport. Pertanto, se l'Audace Cerignola potrà o meno giocare in Serie C bisognerà ancora attendere ancora. “Chi si vuole arrendere chieda la cittadinanza in un altro Paese – sbotta il sindaco Franco Metta su Fb-. Sono schifato, indignato, incazzato. Ma io non mollo. Fino alla fine. E ribaltiamo questo schifo di decisione il 9 settembre. Giustizia per l’Audace. Rispetto per Cerignola”.