Cerignola versione 'C': squadra a Potenza. Il presidente Grieco: "La palla è rotonda, diremo la nostra"

Dopo l’accoglimento del ricorso da parte del Collegio di Garanzia, la società ofantina si prepara per la sua prima stagione di C dopo oltre 80 anni. Potenza sarà l’allenatore. In arrivo le prime ufficialità