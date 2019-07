Si infrange il sogno serie C per l'Audace Cerignola: la Lega Pro ha rigettato la richiesta di ripescaggio

Un sogno coltivato a lungo che si infrange sul più bello. L'Audace Cerignola non giocherà nel prossimo campionato di Serie C. Il Consiglio Federale riunitosi oggi, ha da poco diramato l'elenco delle squadre riammesse, ripescate ed escluse per il prossimo campionato di serie C.

Tra le richieste rigettate ci sono quelle dell'Audace e del Bisceglie. A determinare la bocciatura della richiesta di ripescaggio formulata dalla società gialloblu, la mancanza dei requisiti di sicurezza necessari del 'Monterisi', i cui lavori non sono stati ancora completati.

Tra i verdetti si registrano le riammissioni di Virtus Vecomp Verona, Fano e Paganese. Ripescate, invece, Reggio Audace e Modena.

Sfuma, dunque, il sogno di tornare nel calcio professionistico dopo oltre 80 anni. Per la società di Grieco, non resta che riprovarci sul campo, dopo il secondo posto della scorsa stagione e la vittoria nei playoff di serie D in finale contro il Taranto. Si fa sempre più probabile, a questo punto (sempre che l'avviso pubblico per le manifestazioni di interesse porti a un esito positivo), il derby con il Foggia nel prossimo campionato di serie D.