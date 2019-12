Audace Cerignola-Nocerina: trasferta vietata ai tifosi ospiti

La S.s.d. Audace Cerignola A r.l. comunica che il Prefetto della Provincia di Foggia ha ordinato quanto segue: per l’incontro di calcio in programma presso lo stadio “Monterisi” di Cerignola per il giorno 22 dicembre 2019, tra le squadre dell’Audace Cerignola e della Nocerina, dovrà essere osservata la seguente prescrizione:

- Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno.