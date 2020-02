Vittoria in rimonta, Martiniello regala i tre punti al Cerignola nel finale: Nardò battuto al 'Monterisi'

Manca Rodriguez, ci pensa Martiniello. L'Audace riparte, dopo il k.o. dello 'Zaccheria', e vince in rimonta contro il Nardò in serie positiva da dieci partite. La rete di Calemme a metà primo tempo aveva fatto temere il peggio per la formazione di Feola, brava però a restare in partita e a ripristinare la parità con Longo a inizio ripresa.

Nel finale, la marcatura di Martiniello, che vale tre punti d'oro e la prospettiva di riavvicinarsi al podio, visto il pari del Sorrento a Nocera Inferiore. Gli ofantini sono infatti a una sola lunghezza dal terzo posto e domenica prossima faranno visita alla capolista Bitonto. Una sfida che interesserà particolarmente al Foggia, ma che potrebbe ridisegnare - in caso di successo della squadra di Feola - anche le prospettive dei gialloblu.