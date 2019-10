Colpaccio Audace: ufficiale l'ingaggio di Gianluca Sansone

La SSD Audace Cerignola comunica l’ingaggio dell’attaccante Gianluca Sansone, attaccante classe 1987. L’operazione è stata conclusa poco fa dal presidente Nicola Grieco, al termine di una trattativa durata diverse settimane.

Si tratta di un grandissimo colpo per la categoria: Sansone era svincolato, ma ha disputato ben otto stagioni in serie A e B, vestendo le casacche di Frosinone, Sassuolo, Torino, Sampdoria, Bologna, Bari e Novara e mettendo a segno 53 gol (47 in serie B e 6 nella massima serie). Con la formazione piemontese, la scorsa stagione ha disputato due gare (segnando un gol) prima di trasferirsi in Azerbaijan dove ha vestito la maglia del Neftçi Baku.

Ora il ritorno in serie D, dove giocò con la maglia della Valle Del Giovenco nella stagione 2006/2007 vincendo il campionato e conquistò la promozione in C2.

Una volta giunto il transfer dal Neftci Baku, Sansone sarà a disposizione di mister Potenza.