Un ritorno e un volto nuovo per l'Audace: ecco Loiodice e Rosania

Altri due colpi in entrata per l'Audace Cerignola. Nel pomeriggio sono stati infatti ufficializzati gli ingaggi di Nicola Loiodice e di Daniele Rosania.

Per il primo si tratta di un ritorno: il 27enne fantasista barese ha infatti disputato l'ultima stagione e mezza con la maglia gialloblu firmando 20 gol in 52 partite, all'inizio del mercato si era accasato al Bitonto, salvo poi tornare all'Audace.

Colpo d'esperienza anche quello di Rosania, difensore nativo di Terracina, che nell'ultima stagione ha giocato 30 partite con la maglia dell'Aprilia. In carriera vanta esperienze anche in B (Lanciano) e in C con Ascoli, Catanzaro, Pordenone, Paganese, Juve Stabia, e in D con Grosseto, Matelica e Taranto.