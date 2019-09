Audace, buona la prima: doppio Martiniello piega il Grumentum

Comincia bene il campionato dell'Audace Cerignola. La formazione di Potenza, davanti al proprio pubblico, supera di misura il Grumentum. Subito decisivo uno degli ultimi arrivati, l'attaccante Antonio Martiniello, autore di una doppietta.

La punta gialloblu ha sbloccato il risultato al 16' del primo tempo raccogliendo un perfetto assist di Alfarano. Al 3' della ripresa è arrivata la rete del raddoppio magistralmente servito da Longo.

Primi tre punti per la formazione di Potenza, che mercoledì scenderà di nuovo in campo - sempre al Monterisi - per il recupero della prima giornata, contro il Casarano, vittorioso oggi in casa col Brindisi con un sonoro 4-0.