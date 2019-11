Doppio Longo fa felice Feola e l'Audace: al 'Monterisi', Francavilla battuto 2-1

La 'prima' di Feola non poteva andare meglio. Il neo tecnico dell'Audace inizia la sua seconda avventura a Cerignola con una preziosa vittoria contro il Francavilla. Preziosa per il morale, ma anche per la classifica che vede gli ofantini fuori dalla zona playout e un po' più vicini a quella playoff.

È chiaro che il processo di guarigione dei gialloblu non è terminato, ma non mancano le buone indicazioni. A cominciare dalla sontuosa prestazione di Longo, match winner con la doppietta che ha piegato gli ospiti. È lui ad aprire le danze a pochi minuti dall'intervallo con una precisa inzuccata su preciso invito di Loiodice, ed è ancora lui a riportare avanti i suoi dopo che l'ex Foggia Nicola Mancino aveva ripristinato la parità all'11 del secondo tempo.

Buona anche la prestazione dell'under De Cristofaro, autore di ottime giocate soprattutto nella prima frazione. Prossimo impegno in casa del Gladiator: l'opportunità per cercare continuità e accorciare ancora la classifica.