Audace Cerignola, esonerato il tecnico Potenza. Si dimette anche il diesse Di Toro

Ribaltone in casa Audace. Dopo la sconfitta patita ieri ad Altamura, la società gialloblu ha deciso di esonerare il tecnico Alessandro Potenza. Una decisione che era già nell'aria da alcune settimane, e che solo la sofferta vittoria di due domeniche fa contro il Gelbison aveva in qualche modo ritardato.

L'attesa svolta non è arrivata, malgrado un mercato faraonico. La formazione ofantina è attualmente quartultima in classifica in piena zona playout, malgrado un mercato faraonico e il mai celato obiettivo di conquistare la serie C.

Contestualmente all'esonero del tecnico, si registra anche l'addio del direttore sportivo Elio Di Toro, che ha rassegnato le dimissioni.