Clamoroso a Cerignola: l'Audace verso l'esclusione dalla C

Una notizia che avrebbe del clamoroso se fosse confermata: l'Audace Cerignola potrebbe non partecipare al campionato di Serie C. È quanto trapela da alcune indiscrezioni secondo cui i calendari dei tre gironi, che saranno stilati nel pomeriggio, non vedrebbero la presenza della società ofantina, malgrado l'accoglimento del ricorso da parte del Collegio di Garanzia.

Si andrebbe dunque verso la serie C a 60 squadre e non a 61, con la sola riammissione del Bisceglie. Se così fosse, il presidente Grieco sarebbe pronto a fare ricorso al Tar. Novità sono attese a breve, quando Grieco terrà una conferenza stampa, in programma alle 12.

