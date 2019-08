L'Audace ricomincia, presentata la nuova campagna abbonamenti: "Una volta non ci porti pure me"

L'Audace Cerignola comunica che a partire da lunedì 19 agosto saranno disponibili gli abbonamenti per sostenere la squadra della nostra Città nel campionato nazionale di serie D per la stagione sportiva 2019/2020. Di seguito le tariffe relative ai vari settori.

Tariffe ‘INTERO’

Tribuna Nord/Tribuna Sud/Tribuna Inferiore

25 euro [biglietto singola gara PREVENDITA]

30 euro [biglietto singola gara BOTTEGHINO]

200 euro [costo singola gara 12,50 euro]

DISTINTI

20 euro [biglietto singola gara PREVENDITA]

25 euro [biglietto singola gara BOTTEGHINO]

150 euro [costo singola gara 9,35 euro]

CURVA 1984

15 euro [biglietto singola gara PREVENDITA]

20 euro [biglietto singola gara BOTTEGHINO]

100 euro [costo singola gara 6,25 euro]

RIDOTTO ‘DONNE’ / ‘UNDER 18

Tribuna Nord/Tribuna Sud/Tribuna Inferiore 🏟

12,50 euro [biglietto singola gara PREVENDITA]

15 euro [biglietto singola gara BOTTEGHINO]

100 euro [costo singola gara 6,25 euro]

DISTINTI

10 euro [biglietto singola gara PREVENDITA]

12,50 euro [biglietto singola gara BOTTEGHINO]

75 euro [costo singola gara 4,68 euro]

CURVA 1984

7,50 euro [biglietto singola gara PREVENDITA]

10 euro [biglietto singola gara BOTTEGHINO]

50 euro [costo singola gara 3,12 euro]

Prevista anche una giornata PRO AUDACE: tutti gli abbonamenti varranno per 16 gare di campionato. La S.S.D. Audace Cerignola srl si riserva di comunicare quale sarà la giornata ‘PRO-AUDACE’. In quella occasione tutti gli abbonati avranno diritto di prelazione sull’acquisto del singolo biglietto.

Agevolazioni

Ingresso gratuito – se accompagnati da un adulto – per i bambini nati dopo il 1° luglio 2009 e per gli invalidi al 100% non deambulanti, previa richiesta, da fare per ogni singola gara casalinga, accompagnata dalla presentazione di certificazione attestante invalidità.

Dove sottoscrivere l’abbonamento

Gli abbonamenti si potranno sottoscrivere al Botteghino dello stadio “Monterisi”, dal Lunedì al Sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

Per sottoscrivere gli abbonamenti occorre portare con sé un documento di riconoscimento in corso di validità e la relativa fotocopia. La campagna abbonamenti terminerà il 09/09/2019.

Informazioni: Domenico Cannone 340/0949643