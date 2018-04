Teore Sossio Grimaldi non è più il tecnico dell'Audace Cerignola. Lo comunica la società sportiva, precisando che, in data odierna, è stato risolto - contestualmente - il rapporto con l'allenatore della prima squadra. Alla base della decisione, motivi personali dell'allenatore recepiti dalla società, che lo ringrazia per il lavoro svolto in questi mesi e la qualificazione anticipata ai play-off, augurandogli le migliori fortune per il futuro. La guida tecnica della squadra intanto sarà affidata al già allenatore in seconda