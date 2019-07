Atletica leggera, i master della Daunia Running trionfano ai campionati nazionali

Quello appena concluso è un fine settimana che difficilmente dimenticheranno, in due giorni una pioggia di risultati frutto di un'attenta programmazione agonistica, affinata in anni di atletica leggera con sacrifici, dedizione e passione.

Giuseppe (Pino) Miglietti e Domenico Caporale, entrambi tesserati per la Daunia Running hanno preso parte ai Campionati Italiani Master a Campi Bisenzio, in 3 diverse gare: 1500 metri, 5000 metri e 3000 siepi. Domenico Caporale ha trionfato in tutte e tre le gare, conquistando il titolo di Campione Italiano categoria SM55 nelle rispettive distanze, mentre Pino ha conquistato il titolo di Campione italiano categoria SM50 nei 5000 metri e la medaglia d'argento nei 3000 siepi.

I risultati ottenuti dai due atleti della Daunia Running si aggiungono a quelli conquistati nella stagione indoor (gare al coperto) e fermano il conteggio - per il momento - a 8 ori e un argento per Domenico Caporale e 2 ori e un argento per Pino Miglietti.