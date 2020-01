L'Asd Volley fa festa al PalaPreziuso: Potenza sconfitto

Altra vittoria per l'Asd Foggia Volley, che al PalaPreziuso regola l'Asci Potenza con un rotondo 3-0. Una vittoria netta, messa in leggera discussione soltanto nel primo parziale che ha visto le rossonere rimontare l'iniziale svantaggio per poi chiudere sul 25-22.

Meno equilibrato il secondo set, dominato dal sestetto foggiano e chiuso sul 25-17. Stesso copione nel terzo e ultimo set che la squadra di coach Tauro ha chiuso sul 25-20. La squadra rossonera con questa vittoria sale in classifica a 21 punti e continua il proprio percorso verso una tranquilla salvezza.

“È stata una vittoria sofferta, - ha dichiarato coach Pino Tauro - non abbiamo giocato come sabato scorso ma il fatto che abbiamo vinto 3 set a 0 dimostra che stiamo maturando dal punto di vista della sicurezza ad eccezione dell'ultimo set dove ci siamo un po’ rilassati aspettando che loro sbagliassero per il resto siamo sempre riusciti a trovare il momento per fare il break vincente. Adesso avremo due trasferte difficili dove potremo giocare in maniera spensierata e, nonostante il pronostico sia a favore del Nardò e di Leporano, cercheremo di fare qualche scherzetto alle prime in classifica”.

Un po’ di statistica:

per l’Asd Foggia Volley sono 63 i punti fatti e 12 errori gratuiti del Potenza, Paola Meccariello ha realizzato 28 punti, Susanna Gesualdi 10, Francesca Mansi 7, Viviana Montrone 6, Sara Salemme 6, Serena Cianfrone 5 e Ylenia Pellegrino . Per l’Asci Potenza sono 25 i punti fatti e 34 gratuiti del Foggia Volley, Muscillo ha realizzato 6 punti, Esposito 5, Postiglione 5, Lopardo 3, Pizzolla 3, Di Camillo 2.

La squadra rossonera ha sbagliato 14 battute, 6 sia nel primo che nel secondo set, Paola Meccariello ne ha sbagliate 5 e Viviana Montrone 3. La donna del match per questa settimana è il Capitano rossonero Paola Meccariello.