Tra conferme (tante) e qualche volto nuovo parte la nuova stagione dell'Asd Foggia Volley

L’Asd Foggia Volley è lieta di comunicare la partenza ufficiale della stagione sportiva 2019/2020. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 11 settembre presso il Palazzetto Preziuso dove si svolgerà una giornata di prova rivolta sia a chi vuol continuare a praticare l'attività agonistica ma anche a chi intende intraprendere il meraviglioso sport della Pallavolo. Gli orari sono così divisi: dalle ore 18 alle ore 19 aspettiamo le ragazze ed i ragazzi nati negli anni 2007-2008-2009, mentre, dalle ore 19 alle ore 20 aspettiamo le ragazze ed i ragazzi nati negli anni 2004-2005-2006. Inoltre, nell’occasione si potranno ricevere tutte le informazioni necessarie per frequentare la stagione sportiva ed effettuare la relativa iscrizione.

L’Asd Foggia Volley femminile, che quest'anno giocherà in serie C, si sta già allenando in vista dell’inizio del campionato. Diverse le novità a cominciare dallo staff tecnico: a guidare la squadra sarà Pino Tauro, affiancato da Valeria Di Mauro, mentre, il preparatore atletico sarà Mimmo Ferrazzano. Nella rosa ci sono alcune giocatrici confermate e nuovi arrivi.

Di seguito la lista delle giocatrici, con nome, ruolo ed anno di nascita, che militeranno nel campionato di serie C con la maglia dell'Asd Foggia Volley:

Ylenia Pellegrino (alzatrice) 1997 - provienente dal Volley Lucera

Sara Salemme (alzatrice) 2001 - confermata

Viviana Montrone (schiacciatrice) 1993 - confermata

Serena Cianfrone (schiacciatrice) 2001 - confermata

Elide Giuttari (schiacciatrice) 2001 - confermata

Fabiola Fanizzi (schiacciatrice) 2002 - confermata

Chiara Stelluto (schiacciatrice) 2003 - confermata

Susanna Gesualdi (centrale) 1981 - confermata

Francesca Mansi (centrale) 2002 - confermata

Lidia Gallo (centrale) 2001 - confermata

Danila Tauro (libero) 1998 - confermata

Siria Mancini (libero) 2002 - provienente da Pallavolo Cerignola

Paola Meccariello (opposto) 1992 - provienente da Volley Cinisello

Francesca Tedesco (opposto) 1998 - provienente da Volley Ancona

1° Allenatore – Pino Tauro

2° Allenatore – Valeria Di Mauro

Preparatore atletico – Mimmo Ferrazzano