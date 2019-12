Le 'diavolette' ristabiliscono il fattore campo: Locorotondo soccombe al 'PalaPreziuso'

L'Asd Foggia Volley ristabilisce il fattore campo e trova un importante successo in casa contro il Locorotondo. Le ragazze di Tauro hanno sconfitto nettamente la formazione barese in una gara che è stata in equilibrio solo nel secondo parziale, durante il quale le 'diavolette' hanno rimontato le avversarie chiudendo sul 26-24.

Più nette le vittorie nel primo e terzo set. Con questo successo le rossonere giungono a quota 12 punti. Unica nota stonata, l'infortunio di Fabiola Fanizzi, uscita anzitempo per un infortunio al polso: gli esami hanno escluso fratture, ma hanno evidenziato una infrazione al polso che la costringerà a portare un tutore per 4 settimane.

“Era una partita importante per noi perché dovevamo vincere ad ogni costo visto le ultime sconfitte che abbiamo subito in casa – ha dichiarato coach Pino Tauro a fine gara –. Le ragazze sono state brave a rimanere lucide nei tre finali dei set e rimanere tatticamente sul pezzo. Questa vittoria ci dà molto morale e ci aiuterà a lavorare con più tranquillità per affrontare le ultime due partite dell’anno solare. Peccato per l'infortunio di Fabiola Fanizzi, non ci voleva”.