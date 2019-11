La Foggia Volley riparte: al "Preziuso" arriva il Terlizzi

Le diavolette di Tauro sono pronte per un’altra sfida, più cariche che mai, dopo la sconfitta di Taranto. L’Asd Foggia Volley torna a giocare tra le mura di casa del “Preziuso” contro l’Italtrasporti Terlizzi, una squadra che ha vinto la precedente sfida contro l’Asd Asem Volley Bari per 3 set a 2. Servirà molta determinazione e concentrazione per centrare una bella vittoria ed incrementare punti in classifica.

Non mancherà sicuramente il pubblico che è sempre presente al “Preziuso” per incitare e caricare le ragazze di Tauro. Sarà fondamentale come sempre l’aiuto dei tifosi che invitiamo a partecipare numerosi per riempire il Palasport.

L’appuntamento è, quindi, per sabato 2 novembre alle ore 18.30 al Palasport “Preziuso” di Foggia.