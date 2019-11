Volley, le ragazze dell'Asd Foggia steccano in casa: al Pala "Preziuso" vince Terlizzi

L’Asd Foggia Volley perde al Palasport “Preziuso” per 3 set a 0 contro l’Italtrasporti Terlizzi, una squadra molto ben organizzata che punta alla promozione. Già dal primo set (16-25) le ragazze di Tauro hanno subito gli attacchi delle ragazze di Terlizzi. Più equilibrato il secondo parziale, che ha visto le rossonere rimontare l'iniziale svantaggio e combattere punto a punto, ma a prevalere è stata ancora la formazione ospite per 25-23.

La compagine barese ha poi chiuso la pratica chiudendo il terzo set sul 25-20. "E' stata una partita molto complicata – ha dichiarato il coach del Terlizzi Michelangelo Maggialetti - perchè l'Asd Foggia Volley è una squadra abbastanza giovane ma molto forte per la serie C. Ci hanno messo a tratti in seria difficoltà ma per fortuna abbiamo gestito bene ogni situazione; le mie ragazze hanno giocato un'ottima partita. Anche la nostra squadra è giovane, ma siamo in serie C già da un anno e puntiamo a posizionarci nei primi posti della classifica per raggiungere i play-off”.

"Abbiamo tentato di mettere in difficoltà una squadra molto organizzata come il Terlizzi si è dimostrato. – ha commentato il coach rossonero Pino Tauro - Da squadra esperta che sono hanno capito i nostri punti deboli e ci ha messo in grossa difficoltà. Da parte delle mie ragazze mi aspettavo una maggiore cattiveria nell'affrontare una squadra più forte; siamo una squadra giovane e dobbiamo ancora crescere tanto e migliorare alcuni aspetti".

La prossima partita per l’Asd Foggia Volley si giocherà sabato 9 novembre alle ore 19 contro la Polis Volley Corato Asd presso il Tensostatico Comunale di Corato.