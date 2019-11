L'Asd Foggia Volley corsaro a Bitonto: le foggiane vincono 3-0

L'Asd Foggia Volley si conferma squadra da trasferta. Il team di coach Tauro vince anche a Bitonto nel sesto turno del campionato di serie C girone B.

La formazione foggiana ha stravinto i primi due set, dominati sin dalle prime battute e vinti per 25-14 e per 25-22. Più equilibrato il terzo e decisivo set, giocato punto a punto e vinto ancora dalle foggiane per 25-23.

Prossimo appuntamento sabato 30 novembre al Preziuso, dove il Foggia Volley riceverà il Conversano.