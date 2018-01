Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Tifosi e città preoccupati per le sorti del Foggia Calcio dopo l’arresto per riciclaggio del patron Fedele Sannella. L’avvocato Gianluca Bocchino, dallo Zaccheria di Foggia, prende tempo in attesa di leggere l’ordinanza ma si dice pronto a difendere la posizione del suo assistito. Predica calma, sul rischio commissariamento, il presidente Lucio Fares.